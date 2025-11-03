Ingresar
Detuvieron a un joven con tobillera electrónica y pedido de captura en un control vial

El hecho ocurrió en la Ruta Nacional 9. Efectivos de la Policía Caminera de Córdoba identificaron al motociclista, de 23 años, y lo pusieron a disposición de la Justicia.

Hoy 09:26

Un joven motociclista fue aprehendido durante un control de la Policía Caminera sobre la Ruta Nacional 9 de Córdoba, luego de que las autoridades detectaran que tenía colocada una tobillera electrónica y registraba un pedido de captura vigente.

El hecho ocurrió cerca del mediodía en el kilómetro 904, en el puesto Río Seco, donde efectivos detuvieron una motocicleta de 110 cc conducida por un hombre de 23 años. Al verificar sus antecedentes en el sistema, se constató la existencia del pedido judicial de detención y que la tobillera electrónica que llevaba estaba activa.

Ante esa situación, el personal policial procedió a la aprehensión del joven y lo trasladó a la dependencia correspondiente. 

Quedó a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con las actuaciones legales de rigor.

