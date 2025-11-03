Una pareja murió y sus tres hijos resultaron heridos tras ser atropellados por un conductor alcoholizado

El trágico accidente ocurrió en José C. Paz. La pareja murió en el acto y sus tres hijos, de 7, 11 y 14 años, fueron trasladados al hospital local con heridas de distinta gravedad.

El conductor de una camioneta chocó un auto en el que viajaba una familia y a causa del brutal impacto murió una pareja y sus tres hijos debieron ser hospitalizados.

El dramático episodio ocurrió el viernes por la noche en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, en la localidad bonaerense de José C. Paz.

Según informaron los medios locales, la camioneta Volkswagen Amarok embistió al Renault 12 y quedó incrustada en el vehículo.

A causa del brutal impacto, Renzo y Eliana Benítez murieron en el acto. Los hijos del matrimonio, de 7, 11 y 14 años, sufrieron heridas de diversa consideración. Al menos tres de las víctimas quedaron atrapadas dentro del vehículo y debieron ser rescatadas por personal de bomberos.

Tras ello, los chicos fueron trasladados al hospital local con múltiples fracturas y traumatismos. Poco después los derivaron a los hospitales Gutiérrez y Garrahan. La mayor de los hermanos sufrió importantes heridas y se encuentra en grave estado.

El conductor de la camioneta, identificado como Michael Jean Carballo, fue asistido en el lugar, pero no sufrió lesiones de gravedad. Allí mismo le realizaron el test de alcoholemia y análisis de sangre y orina que arrojaron que manejaba con 3,01 gramos de alcohol en sangre, según precisó el medio SM Noticias.

Los investigadores trabajan en la recopilación de cámaras para intentar establecer cómo ocurrió el trágico episodio. Según trascendió, de acuerdo al relato de los testigos, el Renault 12 habría cruzado en rojo, mientras que la Amarok iba a alta velocidad.

En el lugar trabajaron los bomberos locales, personal de Tránsito, ambulancias del SAME y móviles de Prevención Urbana bajo la coordinación del Centro de Monitoreo municipal.

Personal de la Secretaría de Seguridad de José C. Paz se dirigió al hospital para brindar contención a los familiares, quienes fueron informados de la tragedia durante la madrugada del sábado.

La causa está en manos de la fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, quien imputó a Carballo por el delito de doble homicidio culposo agravado y lesiones.