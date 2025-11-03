Científicos descubren relación entre la microbiota intestinal y la fertilidad

Estudios recientes sugieren que el intestino podría influir en la regulación hormonal, la inflamación y la salud reproductiva.
Durante años, las conversaciones sobre fertilidad se centraron en las hormonas, los ciclos de ovulación y la calidad del esperma. Pero la ciencia está empezando a mirar más profundo: el intestino podría ser la pieza que faltaba en la historia de la concepción.
Lejos de limitarse a la digestión, el intestino alberga millones de bacterias que influyen en procesos tan diversos como el metabolismo, la inmunidad y el equilibrio hormonal. Según los especialistas, esas bacterias podrían estar interviniendo —de manera silenciosa pero decisiva— en las probabilidades de lograr un embarazo.
“El intestino se considera ahora un órgano endocrino oculto”, explicó la Dra. Dhanyatha, consultora en infertilidad y medicina reproductiva del Hospital Infantil Rainbow, en India. “Sus microbios influyen en las hormonas, la inflamación y el sistema inmunitario, todos ellos cruciales para la fertilidad”.
Esa conexión, conocida como “eje intestino-reproductivo”, sugiere que un intestino desequilibrado puede alterar la producción de hormonas sexuales, afectar la ovulación y hasta influir en la calidad del esperma.
Un microbioma alterado —una condición llamada disbiosis intestinal— no solo causa molestias digestivas como hinchazón o estreñimiento. También puede tener efectos en cadena sobre la salud reproductiva, especialmente cuando se cronifica o se asocia con inflamación.
En las mujeres, los especialistas señalan varios mecanismos posibles:
“La disbiosis intestinal puede alterar el metabolismo de los estrógenos y empeorar el síndrome premenstrual, la hinchazón o la ovulación irregular”, señaló la Dra. Priyanka Dass, ginecóloga y especialista en infertilidad del hospital Motherhood, en Bangalore. “También agrava el SOP, la endometriosis e incluso trastornos autoinmunes como la tiroiditis”.
En los hombres, los efectos tampoco son menores: un intestino desequilibrado aumenta el estrés oxidativo, lo que puede dañar el ADN del esperma y reducir la testosterona, afectando la fertilidad de forma silenciosa.
Antes de recurrir a tratamientos invasivos, los especialistas recomiendan mejorar la salud intestinal con medidas simples que impactan en todo el organismo.
“La solución muchas veces empieza en el plato”, explica la Dra. Dass. “Consumir alimentos variados y de origen vegetal nutre las bacterias beneficiosas y ayuda a mantener el equilibrio hormonal”.
Entre sus principales consejos:
Cada vez más investigaciones respaldan que el intestino y el sistema reproductivo se comunican. Cuando esa conexión se altera —por inflamación, mala alimentación o estrés—, las probabilidades de concepción pueden disminuir.
Aunque todavía es un campo en desarrollo, los expertos coinciden en que mantener la salud intestinal es clave para el bienestar reproductivo. Como resume la Dra. Dhanyatha: “Cuidar el intestino ya no se trata solo de la digestión, sino también del equilibrio hormonal, la fertilidad y la salud general”.