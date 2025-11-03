Científicos descubren relación entre la microbiota intestinal y la fertilidad

Estudios recientes sugieren que el intestino podría influir en la regulación hormonal, la inflamación y la salud reproductiva.

Hoy 10:00

Durante años, las conversaciones sobre fertilidad se centraron en las hormonas, los ciclos de ovulación y la calidad del esperma. Pero la ciencia está empezando a mirar más profundo: el intestino podría ser la pieza que faltaba en la historia de la concepción.

Lejos de limitarse a la digestión, el intestino alberga millones de bacterias que influyen en procesos tan diversos como el metabolismo, la inmunidad y el equilibrio hormonal. Según los especialistas, esas bacterias podrían estar interviniendo —de manera silenciosa pero decisiva— en las probabilidades de lograr un embarazo.

“El intestino se considera ahora un órgano endocrino oculto”, explicó la Dra. Dhanyatha, consultora en infertilidad y medicina reproductiva del Hospital Infantil Rainbow, en India. “Sus microbios influyen en las hormonas, la inflamación y el sistema inmunitario, todos ellos cruciales para la fertilidad”.

Esa conexión, conocida como “eje intestino-reproductivo”, sugiere que un intestino desequilibrado puede alterar la producción de hormonas sexuales, afectar la ovulación y hasta influir en la calidad del esperma.

Un microbioma alterado —una condición llamada disbiosis intestinal— no solo causa molestias digestivas como hinchazón o estreñimiento. También puede tener efectos en cadena sobre la salud reproductiva, especialmente cuando se cronifica o se asocia con inflamación.

En las mujeres, los especialistas señalan varios mecanismos posibles:

Desequilibrio hormonal: ciertas bacterias intestinales regulan el metabolismo del estrógeno . Si están alteradas, el cuerpo puede eliminarlo o reciclarlo mal, provocando ciclos irregulares, anovulación o problemas de implantación.

ciertas bacterias intestinales regulan el metabolismo del . Si están alteradas, el cuerpo puede eliminarlo o reciclarlo mal, provocando ciclos irregulares, anovulación o problemas de implantación. Inflamación crónica: un “intestino permeable” permite el paso de moléculas inflamatorias que agravan cuadros como la endometriosis o la enfermedad inflamatoria pélvica.

un “intestino permeable” permite el paso de moléculas inflamatorias que agravan cuadros como la o la enfermedad inflamatoria pélvica. Deficiencia de nutrientes: una microbiota empobrecida dificulta la absorción de vitaminas y minerales esenciales para la fertilidad, como el folato, zinc, selenio, hierro y vitamina D .

una microbiota empobrecida dificulta la absorción de vitaminas y minerales esenciales para la fertilidad, como el . Trastornos metabólicos: la disbiosis puede favorecer la resistencia a la insulina y la obesidad, que influyen en el síndrome de ovario poliquístico (SOP).

“La disbiosis intestinal puede alterar el metabolismo de los estrógenos y empeorar el síndrome premenstrual, la hinchazón o la ovulación irregular”, señaló la Dra. Priyanka Dass, ginecóloga y especialista en infertilidad del hospital Motherhood, en Bangalore. “También agrava el SOP, la endometriosis e incluso trastornos autoinmunes como la tiroiditis”.

En los hombres, los efectos tampoco son menores: un intestino desequilibrado aumenta el estrés oxidativo, lo que puede dañar el ADN del esperma y reducir la testosterona, afectando la fertilidad de forma silenciosa.

Antes de recurrir a tratamientos invasivos, los especialistas recomiendan mejorar la salud intestinal con medidas simples que impactan en todo el organismo.

“La solución muchas veces empieza en el plato”, explica la Dra. Dass. “Consumir alimentos variados y de origen vegetal nutre las bacterias beneficiosas y ayuda a mantener el equilibrio hormonal”.

Entre sus principales consejos:

Incorporar alimentos fermentados como yogur, kéfir o chucrut, que estimulan las bacterias “buenas”.

como yogur, kéfir o chucrut, que estimulan las bacterias “buenas”. Aumentar el consumo de fibra , presente en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, fundamentales para la eliminación natural de estrógenos.

, presente en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, fundamentales para la eliminación natural de estrógenos. Reducir el estrés , ya que el eje intestino-cerebro-ovario es real. Diez minutos de respiración profunda o meditación pueden marcar la diferencia.

, ya que el eje intestino-cerebro-ovario es real. Diez minutos de respiración profunda o meditación pueden marcar la diferencia. Dormir bien , porque la falta de descanso altera tanto la diversidad del microbioma como la secreción hormonal.

, porque la falta de descanso altera tanto la diversidad del microbioma como la secreción hormonal. Evitar alimentos ultraprocesados y antibióticos innecesarios , que dañan el revestimiento intestinal.

, que dañan el revestimiento intestinal. Mantenerse hidratado y con tránsito regular, para favorecer la eliminación de toxinas.

Cada vez más investigaciones respaldan que el intestino y el sistema reproductivo se comunican. Cuando esa conexión se altera —por inflamación, mala alimentación o estrés—, las probabilidades de concepción pueden disminuir.

Aunque todavía es un campo en desarrollo, los expertos coinciden en que mantener la salud intestinal es clave para el bienestar reproductivo. Como resume la Dra. Dhanyatha: “Cuidar el intestino ya no se trata solo de la digestión, sino también del equilibrio hormonal, la fertilidad y la salud general”.