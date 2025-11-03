Estreñimiento infantil: cómo la alimentación puede marcar la diferencia

El tránsito intestinal de los niños depende de hábitos saludables. La clave está en la dieta, la hidratación y la constancia, más que en los laxantes.

Hoy 10:44

Cuando un chico sufre de estreñimiento, no solo él se siente incómodo: toda la familia lo padece. Sin embargo, comprender por qué ocurre y cómo aliviarlo puede evitar angustias y visitas innecesarias a la guardia.

La Dra. Jaya Punati, neurogastroenteróloga y codirectora del Programa de Anomalías Colorrectales y Pélvicas del Hospital Infantil de Los Ángeles, señala que lo importante no es cuántas veces un niño va al baño, sino cómo son sus heces.

“El estreñimiento no se define por la frecuencia de las deposiciones, sino por su consistencia”, explicó.

Según la especialista, las heces saludables deben ser blandas y fáciles de expulsar, “como un remolino o una bola blanda, casi como el emoji de la caca”. En cambio, las deposiciones duras o secas son un signo de estreñimiento.

La frecuencia normal varía: puede ir desde tres veces por semana hasta tres veces por día, dependiendo del niño.

La prevención comienza con una alimentación rica en frutas, verduras y agua. Punati recomienda consumir entre cinco y seis porciones diarias de frutas y vegetales, siempre acompañadas de buena hidratación.

“Comida seca, heces secas”, resume la médica, destacando que los alimentos con alto contenido de agua ayudan al colon a mantener la humedad necesaria para formar heces blandas.

Cuando la dieta no alcanza, pueden indicarse laxantes suaves. La especialista diferencia dos tipos principales:

Laxantes osmóticos , que llevan agua al colon para ablandar las heces (por ejemplo, polietilenglicol, magnesio, aceite mineral, lactulosa o jarabe de maíz).

, que llevan agua al colon para ablandar las heces (por ejemplo, polietilenglicol, magnesio, aceite mineral, lactulosa o jarabe de maíz). Laxantes estimulantes, que provocan contracciones musculares para facilitar la evacuación (como los supositorios de glicerina, bisacodilo o sen).

Punati recomienda comenzar por los métodos más suaves y evitar el uso prolongado sin supervisión médica.

Aunque suelen recomendarse, los suplementos de fibra no siempre son la mejor opción.

“Es mejor comer una manzana que tomar una pastilla de fibra. No son lo mismo”, aclara la pediatra.

Los productos como el psilio o las semillas de lino pueden empeorar el estreñimiento si no se acompañan con suficiente agua. En cambio, los alimentos integrales ayudan a mantener una microbiota intestinal saludable, clave para el equilibrio digestivo.

Si los cambios en la dieta y las medidas caseras no mejoran el cuadro en una semana, es momento de consultar al pediatra.

Si el niño tiene dolor intenso o no puede defecar , se debe acudir a urgencias.

o , se debe acudir a urgencias. Si presenta incontinencia fecal (manchado de ropa interior con materia fecal líquida), no es una emergencia, pero sí un signo de estreñimiento severo que requiere evaluación médica.

“Si no podés resolverlo en casa, consultá con un médico. La constipación no es una enfermedad grave, pero puede afectar mucho la calidad de vida”, concluye la Dra. Punati.