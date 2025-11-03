La charla entre una mamá y su hijo sobre sus días en el jardín que hizo reír a todo TikTok

El pequeño Felipe se volvió viral por sus respuestas desopilantes cuando su mamá le preguntó cómo le iba en el jardín. Mirá.

Hoy 11:38

Lo que empezó como una simple conversación entre madre e hijo terminó convirtiéndose en uno de los videos más divertidos de TikTok. Una mamá decidió grabar a su pequeño Felipe mientras le preguntaba cómo le había ido en el jardín, sin imaginar que sus respuestas iban a hacer reír a miles de personas.

Con total naturalidad, el nene contó que sus mejores amigas son Antonia y Ámbar, aunque con una aclaración que hizo estallar a su mamá: “Son muy buenas… pegan un poquito”, explicó entre risas.

Intentando corregirlo, la mujer le preguntó: “¿Vos les decís a las nenas que no se pega?”. Pero Felipe, fiel a la lógica infantil, retrucó: “Sí, pero dicen que sí se pega”.

La charla siguió con más ocurrencias. El pequeño contó que le gusta jugar con autitos de ambulancia, pero cuando su mamá quiso saber cómo la pasaba en el jardín, dio una respuesta inesperada: “La paso un poco como el orto. La paso un poco mal”.

Entre risas, la madre quiso saber el motivo, y Felipe respondió con sinceridad: “Porque hago cualquier cosa… Y ¿sabés qué hago yo también? Le doy besos a Sarita, es mi compañera”.

El video superó miles de reproducciones en cuestión de horas y los comentarios no tardaron en llegar. “Todos somos Felipe”, “La educación con la que dice todo” y “No puedo creer que sepa usar la expresión correctamente”, escribieron los usuarios, encantados con el desparpajo del pequeño.