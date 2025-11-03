Ingresar
En vivo: Quimsa inicia la gira por Corrientes buscando un nuevo triunfo ante San Martín

La Fusión sale a escena en una nueva noche de acción en la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 20:06

Quimsa abrirá este martes una nueva gira en la Liga Nacional de Básquet cuando visite a San Martín de Corrientes desde las 21.30, en el Fortín Rojinegro, por una nueva fecha de la fase regular. El partido será arbitrado por Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Franco Anselmo, y podrá verse en vivo a través de Básquet Pass.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

