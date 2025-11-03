Familiares de Leo Sayago, el ladrón abatido en el barrio Misky Mayu, protestaron por la libertad del exgendarme

Vecinos y allegados del adolescente de 19 años se concentraron frente a la casa de Víctor Acosta reclamando la decisión judicial. Efectivos de la Comisaría 12 montaron un operativo en el lugar.

Hoy 13:15

Momentos de tensión se vivieron este lunes en el barrio Misky Mayu, donde familiares y vecinos de Leonardo "Pela" Sayago, el joven de 19 años que perdió la vida tras recibir un disparo del exgendarme Víctor Acosta durante un intento de robo, protagonizaron una protesta frente a su vivienda.

Según se supo, el grupo de manifestantes interrumpió el tránsito y cruzaron corriendo la autopista, algunos de ellos portando pancartas y gritando consignas como “¡Hacé un tiro otra vez, volvé a matar ahora!”.

Ante la magnitud de la movilización, efectivos de la Comisaría 12ª montaron un importante operativo para evitar enfrentamientos con los vecinos del sector, que observaban la escena con preocupación. La misma culminó cerca del mediodía sin incidentes.

La tensión se desató tras conocerse que el juez Gino Niccolai resolvió otorgarle la libertad a Víctor Acosta, dictando falta de mérito en la causa que lo tenía como imputado por la muerte de Sayago.

Durante la audiencia, la Fiscalía había solicitado prorrogar su detención domiciliaria por 15 días más, pero la defensa sostuvo que Acosta actuó en legítima defensa.

El hecho ocurrió el pasado viernes 10 de octubre, cuando Acosta disparó dos veces contra Sayago, quien había ingresado junto a su primo a la vivienda con fines de robo. El joven murió en el lugar, mientras que su cómplice fue detenido horas más tarde.