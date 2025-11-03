Ingresar
Sorteo: Canal 7, Diario Panorama y Radio Panorama te llevan a ver Viejas Locas en La Banda

Ingresá a la nota y mirá cómo participar del sorteo por entradas para el concierto que se llevará a cabo este jueves 6 de noviembre.

Hoy 14:19

La agrupación Viejas Locas por Fachi y Abel, liderada por Fabián “Fachi” Crea (bajo y voz) y Abel Meyer (batería), dos de sus integrantes fundadores, se presentará este jueves 6 de noviembre en la ciudad de La Banda, en el predio ubicado sobre la Autopista Juan D. Perón, zona Cayo Coco, con apertura de puertas a las 22 horas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Fundada en los años noventa, Viejas Locas se consolidó como una de las bandas más representativas del rock de barrio argentino, y su regreso a los escenarios ha despertado una enorme expectativa entre los fanáticos.

Ya puedes conseguir las entradas en:

Galería Miguelito, Pellegrini 125 (Local 26), La Banda

Irigoyen y Chacabuco (Patsy)

Online en NorteTicket.com

El recital contará con la participación especial de Los Colegas, banda local que será la encargada de abrir un show que promete ser épico.

Para participar, las condiciones son seguir a @noticiero7.sde, @diariopanoramasde y @radiopanorama100.1 en Instagram, darle me gusta a la publicación, etiquetar a tus amigos y compartir el posteo en tus historias mencionando a las cuentas.

