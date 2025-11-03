Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 NOV 2025 | 34º
X
Locales

El municipio bandeño impulsa acciones de limpieza y reparación en el barrio San Carlos

Se solicita la colaboración y el compromiso de los vecinos para mantener en condiciones los espacios intervenidos.

Hoy 15:34

La Municipalidad de la ciudad de La Banda, a través de la Secretaría de Obras Públicas, lleva adelante trabajos de mantenimiento en el barrio San Carlos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En esta oportunidad, el personal municipal ejecutó tareas de nivelado y perfilado de calles, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y las condiciones viales de los vecinos.

Asimismo, se realizaron trabajos de reposición y mantenimiento del sistema de alumbrado público, garantizando mayor seguridad y visibilidad en el sector.

Desde el municipio se solicita la colaboración y el compromiso de los vecinos para mantener en condiciones los espacios intervenidos y contribuir al cuidado del patrimonio común de todos los bandeños.


TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba recibe a un golpeado Racing buscando volver a la cima y dar otro paso hacia la clasificación
  2. 2. Kicillof presenta el Presupuesto 2026 con apoyo de intendentes y gremios en medio de tensiones internas
  3. 3. El tiempo para este lunes 3 de noviembre en Santiago del Estero: soleado y con una máxima de 33ºC
  4. 4. Chris Martin sorprendió en el show de Tini y juntos cantaron “We Pray” en Tecnópolis
  5. 5. Se entregó un gendarme acusado de agredir a una compañera
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT