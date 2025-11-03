Se abstuvo de declarar el fotógrafo deportivo acusado de grooming

El abogado defensor, Dr. Franklin Moyano, confirmó a Noticiero 7 que su cliente ofreció las contraseñas de sus dispositivos para colaborar con la investigación. Las pericias comenzarán esta semana y dos menores declararán en Cámara Gesell.

Hoy 14:22

El fotógrafo deportivo acusado de grooming se abstuvo de declarar este lunes ante la fiscal del caso, aunque su defensa aseguró que colaborará con la investigación entregando las contraseñas de todos sus dispositivos electrónicos.

El abogado defensor, Dr. Franklin Moyano, explicó a Noticiero 7 que su cliente fue imputado por los delitos de grooming y corrupción de menores, ambos a cargo de la fiscal Dra. Torres. “El imputado ofreció entregar todas las contraseñas de sus dispositivos para que se esclarezca la situación lo antes posible. No tiene inconveniente en que se lo investigue porque entiende la gravedad del hecho”, señaló.

La denuncia indica que la presunta víctima sería un adolescente de 13 años con quien el acusado habría mantenido una conversación de índole sexual. “Por ahora no hay certezas de lo ocurrido, faltan muchas pericias y es muy temprano para una acusación de esa manera”, aclaró el letrado.

El fotógrafo permanece detenido mientras se aguarda el resultado de los análisis de sus equipos electrónicos y los de su entorno familiar. Las pericias comenzarán esta semana, luego de que dos menores declaren en Cámara Gesell el próximo miércoles al mediodía.