Se encuentra abierta la convocatoria para que niños y niñas se incorporen al Coro Municipal

Los ensayos se realizarán los días lunes y viernes de 18:30 a 20, en la dependencia municipal situada en la calle Yrigoyen N° 235.

Hoy 13:57
Coro de niños

La Dirección de Cultura de la municipalidad de la ciudad de La Banda, invita a los niños y niñas que quieran incorporarse al Coro de Niños de La Banda para participar en importantes actividades que se desarrollarán en los próximos meses.

Pueden participar niños desde los 6 hasta los 14 años de edad. Los ensayos se realizarán los días lunes y viernes de 18:30 a 20, en la dependencia municipal situada en la calle Yrigoyen N° 235.

La profesora, cantante, soprano lírica, técnica profesional de la voz y locución, María Inés Canatta, estará a cargo del coro y será la encargada de preparar a los integrantes para participar en el tradicional encendido del Árbol Navideño Bandeño, entre otras actividades.

TEMAS Municipalidad de La Banda

