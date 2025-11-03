Ingresar
El gobernador Zamora participa en la Feria Internacional Smart City Fira Barcelona

El primer mandatario provincial desarrolla una apretada agenda de actividades que incluye también su participación en la Cumbre de Estambul “16th Bosphorus Summit”, como representante de la Región del Norte Grande.

Gerardo Zamora.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, ya se encuentra en la ciudad de Barcelona, donde participará de la Feria Internacional Smart City Fira Barcelona, evento donde por primera vez la República Argentina tendrá un stand nacional y Santiago del Estero un espacio destacado.

Luego, dentro del marco de una agenda desarrollada por el Consejo Federal de Inversiones, el primer mandatario santiagueño participará, a partir del próximo jueves, en Turquía, de la Cumbre de Estambul “16th Bosphorus Summit” en representación de la Región del Norte Grande, donde disertará en un panel sobre “Desafíos Globales: Adaptándose a las Nuevas Realidades” junto a funcionarios de distintos países.

