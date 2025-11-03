Ingresar
Buscan a Luna, una perrita perdida en barrio Libertad

La mascota, de color canela y collar amarillo, fue vista por última vez en la zona de Rodríguez y Santa Rosa. Piden ayuda para encontrarla.

Hoy 14:35

Una familia del barrio Libertad busca intensamente a su perrita Luna, que se extravió de su domicilio ubicado en calle Rodríguez y Santa Rosa el viernes 31 de octubre alrededor de las 20:00 horas.

Según contaron sus dueños, la perrita tomó rumbo desconocido y desde ese momento no se volvió a saber de ella. Luna es de tamaño mediano, color canela, tiene cola larga, orejas paradas y una manchita blanca en el pecho. Además, llevaba puesto un collar amarillo al momento de desaparecer.

Un detalle importante es que Luna está bajo medicación, por lo que su familia pide la colaboración de toda la comunidad para poder encontrarla lo antes posible.

Quienes tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse a los números: 156-776-879 o 156-776-881.

