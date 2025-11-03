Ingresar
En su primera actividad oficial como canciller, Pablo Quirno recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos

Peter Lamelas llegó al país el 31 de octubre, mientras Quirno todavía se encontraba haciendo la transición con su antecesor Gerardo Werthein.

Hoy 14:43

El flamante canciller Pablo Quirno recibió este lunes al nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien le presentó sus cartas credenciales. El encuentro se da en el marco de un gran momento para la relación de Argentina con Estados Unidos, a menos de un mes del viaje a Javier Milei a Estados Unidos, durante el cual visitó la Casa Blanca y mantuvo un encuentro con Donald Trump.

"¡Bienvenido Embajador Peter Lamelas! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los Presidentes Javier Milei y Donald Trump", escribió Quirno en su cuenta de X, donde compartió dos fotos con el embajador.

Lamelas había arribado al país el 31 de octubre, a pocos días de que Quirno jurara como canciller, luego de la renuncia de Gerardo Werthein la semana pasada. 

