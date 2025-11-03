La Selección Argentina debutó en el Mundial Sub 17 de Qatar con una victoria ante Bélgica

El equipo dirigido por Diego Placente logró dar vuelta el resultado para imponerse por 3-1 y quedarse con tres puntos vitales.

Hoy 15:01

La Selección argentina Sub 17 comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial de Qatar 2025, al vencer por 3-2 a Bélgica en un emocionante encuentro disputado en el estadio Aspire Zone de Doha. El conjunto dirigido por Diego Placente logró revertir el marcador y quedarse con tres puntos vitales en su estreno dentro del Grupo D.

Los goles argentinos fueron obra de Ramiro Tulián, Mateo Fernández y Agustín Bravo, quienes marcaron la diferencia frente a un combinado belga que nunca bajó los brazos y mantuvo el suspenso hasta el final. Bélgica descontó en dos ocasiones, aprovechando algunas desconcentraciones defensivas del equipo nacional.

Más allá de esas fallas, la Albiceleste mostró una propuesta ofensiva ambiciosa, basada en la presión alta y las transiciones rápidas, lo que le permitió dominar gran parte del partido. La eficacia en los momentos clave fue determinante para sellar una victoria que ilusiona de cara al futuro.

Con este resultado, Argentina lidera su grupo y afrontará con confianza los próximos compromisos ante Túnez y Fiyi, aunque con la necesidad de reforzar su solidez defensiva para sostener el nivel mostrado en su debut.

Próximos partidos de Argentina en el Grupo D

Fecha 2: Argentina vs. Túnez – Jueves 6 de noviembre | 10:30

Fecha 3: Fiyi vs. Argentina – Domingo 9 de noviembre | 09:30

Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros de los 12 grupos, avanzarán a los octavos de final, donde comenzará la etapa de eliminación directa.

Plantel de la Selección Argentina Sub 17

Arqueros: José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente), Valentín Reigia (Argentinos Juniors).

Defensores: Fernando Closter (Independiente), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez), Matías Satas (Boca), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silvera (Argentinos Juniors), Misael Zalazar (Talleres).

Mediocampistas: Alejandro Tello (Racing), Santiago Espíndola (River), Felipe Pujol (Vélez), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Ramiro Tulián (Belgrano), Uriel Ojeda (San Lorenzo).

Delanteros: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors), Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).

Los grupos del Mundial Sub 17 Qatar 2025

Grupo A: Qatar, Italia, Sudáfrica y Bolivia.

Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal.

Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes.

Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi.

Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto.

Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.

Grupo G: Alemania, Colombia, El Salvador y Corea del Norte.

Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia.

Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa.

Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda.

Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda.

Grupo L: Malí, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita.

La Albiceleste juvenil comenzó con una actuación prometedora y buscará seguir creciendo en Qatar, con el sueño intacto de conquistar el título mundial Sub 17.