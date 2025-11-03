Real Madrid confirmó la lesión de Mastantuono y hay preocupación en la Selección Argentina

El volante se sometió a estudios tras ser titular en la goleada 4-0 sobre Valencia del sábado pasado.

Hoy 15:16

El Real Madrid no podrá contar con Franco Mastantuono en su visita al Liverpool por la Champions League, debido a una pubalgia que lo marginará de la convocatoria. El joven delantero argentino se ausentó del entrenamiento de este lunes y solo realizó trabajos regenerativos en el gimnasio, según informó el club español.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le diagnosticó una pubalgia. Pendiente de evolución”, comunicó oficialmente la institución merengue a través de un parte médico.

Mastantuono había sido titular en la goleada del Real Madrid al Valencia el pasado sábado, aunque no logró convertir. Pese a una actuación discreta, Carlo Ancelotti sigue confiando en su talento para acompañar en ofensiva a Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, aunque ahora deberá rearmar el ataque para el duelo clave en Anfield.

El exjugador de River Plate se suma a la lista de lesionados que integran Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger, por lo que no solo será baja ante el Liverpool, sino también frente al Rayo Vallecano el próximo domingo. Su regreso dependerá de la evolución del cuadro físico durante los próximos días.

Posibles formaciones

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Virgil van Dijk, Robertson o Milos Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Cody Gakpo.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Dean Huijsen, Eder Militao, Álvaro Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Guler; Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.