Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 NOV 2025 | 34º
X
País

El Gobierno designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el exdirector del Banco Central y exCEO de YPF reemplazará a Pablo Quirno. El nombramiento se da en el marco de los recientes cambios en el Gabinete nacional.

Hoy 15:17

En medio de los cambios de Gabinete, el Gobierno confirmó al nuevo secretario de Finanzas, Alejandro Lew, que ocupará el cargo que dejó Pablo Quirno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas. Ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA. Bienvenido al equipo!”, escribió el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

Según detalló Caputo, Lew se desempeñó anteriormente como CEO de YPF y de otras compañías energéticas. También tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales.

TEMAS Gobierno

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba recibe a un golpeado Racing buscando volver a la cima y dar otro paso hacia la clasificación
  2. 2. Kicillof presenta el Presupuesto 2026 con apoyo de intendentes y gremios en medio de tensiones internas
  3. 3. El tiempo para este lunes 3 de noviembre en Santiago del Estero: soleado y con una máxima de 33ºC
  4. 4. Chris Martin sorprendió en el show de Tini y juntos cantaron “We Pray” en Tecnópolis
  5. 5. Se entregó un gendarme acusado de agredir a una compañera
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT