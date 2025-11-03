El Gobierno designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el exdirector del Banco Central y exCEO de YPF reemplazará a Pablo Quirno. El nombramiento se da en el marco de los recientes cambios en el Gabinete nacional.

Hoy 15:17

En medio de los cambios de Gabinete, el Gobierno confirmó al nuevo secretario de Finanzas, Alejandro Lew, que ocupará el cargo que dejó Pablo Quirno.

“Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas. Ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA. Bienvenido al equipo!”, escribió el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

Según detalló Caputo, Lew se desempeñó anteriormente como CEO de YPF y de otras compañías energéticas. También tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales.