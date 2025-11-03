Era de Sarmiento, pero Platense se lo empató en el descuento

El Calamar y el Verde de Junín igualaron 1-1 en Vicente López por la fecha 14 del Torneo Clausura.

A falta de apenas un par de partidos para el final del campeonato, cada punto vale oro, y así lo entendieron Platense y Sarmiento, que se midieron en Vicente López con objetivos distintos pero urgencias similares. Los dirigidos interinamente por Báez y Lamberti buscaban mostrar una versión más cercana al Calamar campeón, mientras que los de Junín querían alejar definitivamente el fantasma del descenso y soñar con los playoffs. Fue empate 1 a 1.

El primer tiempo fue chato, con escasas emociones. Platense tuvo la más clara en un centro de Mainero que Acosta no logró despejar, pero Alex Vigo salvó milagrosamente en la línea. En la segunda parte, Ignacio Vázquez, con máscara incluida, estuvo a centímetros del gol con un cabezazo que dio en el ángulo.

El partido parecía morir en empate, pero Gabriel Díaz aprovechó un error en salida y puso en ventaja a Sarmiento, que comenzaba a saborear la salvación. Sin embargo, cuando el reloj se moría, tras un centro preciso, Vázquez bajó la pelota y Ronaldo Martínez marcó el 1-1 definitivo, dándole a Platense un premio a su insistencia.

Con este empate, Sarmiento quedó a un paso de asegurar su lugar en Primera, mientras que Platense mostró actitud y se ilusiona con cerrar el torneo de la mejor manera ante su gente.