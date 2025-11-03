Con el objetivo de asegurar su puesto en zona de clasificación, Belgrano se mide ante Tigre en Córdoba

El Pirata llega tras su eliminación en la Copa Argentina, mientras que el Matador pelea por un lugar en la Sudamericana. Se miden desde las 21.15 en el Gigante de Alberdi.

Este lunes desde las 21.15 en el Gigante de Alberdi, Belgrano recibirá a Tigre por la fecha 14 del Torneo Clausura, con la mira puesta en la clasificación. El Pirata llega tras su eliminación en la Copa Argentina, mientras que el Matador pelea por un lugar en la Sudamericana.

Luego del duro golpe sufrido en la Copa Argentina ante Argentinos Juniors, Belgrano intentará reencontrarse con la victoria y sostener su racha invicta de seis partidos en la liga, sabiendo que un triunfo lo consolidará en zona de clasificación. El equipo de Ricardo Zielinski buscará reponerse anímicamente y hacer valer su localía ante un rival que también llega con mucho en juego.

Por su parte, Tigre atraviesa una etapa de irregularidad. El conjunto dirigido por Diego Dabove acumula seis partidos sin perder, aunque empató los últimos tres —frente a Defensa y Justicia, Newell’s y Barracas Central—, resultados que frenaron su escalada y lo dejaron al borde del pelotón que pelea por ingresar a copas internacionales. El Matador necesita ganar para no depender de otros y mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Formaciones probables:

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Ulises Sánchez o Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Tigre: Felipe Zenobio; Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Diego Sosa; Guillermo Soto, Julián López, Gonzalo Piñero, Federico Álvarez; Braian Martínez, Alfio Oviedo, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.