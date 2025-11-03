Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 NOV 2025 | 34º
X
Policiales

El vuelco de una camioneta dejó varios heridos en un camino rural

El vehículo transportaba a empleados de una empresa agrícola. Uno de los ocupantes permanece internado en observación, mientras se investigan las causas del siniestro.

Hoy 16:59

Un grave accidente vial se registró en la mañana de este lunes sobre el camino enripiado que une las localidades de Averías y Tomás Young, en el departamento Taboada, cuando una camioneta que trasladaba a trabajadores de una empresa agrícola volcó por razones que aún se investigan.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro dejó como saldo varias personas con lesiones de distinta consideración. Personal del Puesto Sanitario de Averías y el propio Comisionado local acudieron rápidamente al lugar para brindar asistencia a los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital de la ciudad de Bandera para recibir atención médica.

De acuerdo con el primer informe médico, la mayoría de los ocupantes presentaron heridas leves, aunque uno de ellos permanece internado en observación para descartar posibles complicaciones derivadas de los golpes sufridos durante el vuelco.

Las autoridades policiales y sanitarias continúan trabajando para establecer las circunstancias exactas del accidente, mientras se realizan las pericias correspondientes en la zona del hecho.

TEMAS Accidente de Tránsito

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba recibe a un golpeado Racing buscando volver a la cima y dar otro paso hacia la clasificación
  2. 2. Kicillof presenta el Presupuesto 2026 con apoyo de intendentes y gremios en medio de tensiones internas
  3. 3. El tiempo para este lunes 3 de noviembre en Santiago del Estero: soleado y con una máxima de 33ºC
  4. 4. Chris Martin sorprendió en el show de Tini y juntos cantaron “We Pray” en Tecnópolis
  5. 5. Se entregó un gendarme acusado de agredir a una compañera
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT