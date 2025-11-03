El vuelco de una camioneta dejó varios heridos en un camino rural

El vehículo transportaba a empleados de una empresa agrícola. Uno de los ocupantes permanece internado en observación, mientras se investigan las causas del siniestro.

Hoy 16:59

Un grave accidente vial se registró en la mañana de este lunes sobre el camino enripiado que une las localidades de Averías y Tomás Young, en el departamento Taboada, cuando una camioneta que trasladaba a trabajadores de una empresa agrícola volcó por razones que aún se investigan.

El siniestro dejó como saldo varias personas con lesiones de distinta consideración. Personal del Puesto Sanitario de Averías y el propio Comisionado local acudieron rápidamente al lugar para brindar asistencia a los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital de la ciudad de Bandera para recibir atención médica.

De acuerdo con el primer informe médico, la mayoría de los ocupantes presentaron heridas leves, aunque uno de ellos permanece internado en observación para descartar posibles complicaciones derivadas de los golpes sufridos durante el vuelco.

Las autoridades policiales y sanitarias continúan trabajando para establecer las circunstancias exactas del accidente, mientras se realizan las pericias correspondientes en la zona del hecho.