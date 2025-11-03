Resultados de la tercera fecha, posiciones y próximos partidos de los equipos santiagueños en el TRFA 2025/26

Hubo acción para los 20 equipos santiagueños en el marco de la tercera fecha del certamen. Todos los detalles en la nota.

Hoy 17:08

Se disputó la tercera jornada del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 y estos son los resultados de los equipos santiagueños en sus diferentes zonas, tabla de posiciones y próximos encuentros.

Fecha 3: Resultados

Vélez 2-0 Dos Leones

Río Dulce 4-1 Gramilla

FIDA 1-2 Talleres de Nueva Esperanza

Comercio 0-0 Argentino (TRH)

Sp. Comercio 1-2 Defensores de Monte Quemado

Central Córdoba de Frías 2-0 Atoj Pozo

Los Verdes 1-4 Unión Santiago

Salamanca 3-0 Talleres de Quimilí

La Ensenada 2-2 Agua y Energía

Central Argentino 2-0 Atlético Icaño

Próximos encuentros: fecha 4

Talleres de Quimilí vs Sp. Comercio

Salamanca vs. Defensores de Monte Quemado

Dos Leones vs. Central Córdoba de Frías

Vélez San Ramón vs. Atoj Pozo

Talleres de Nueva Esperanza vs. Los Verdes

FIDA vs. Unión Santiago

Argentino (TRH) vs. Río Dulce (TRH)

Comercio vs Gramilla

Agua y Energía vs. Central Argentino

La Ensenada vs. Atlético Icaño

Tabla de posiciones:

Tabla: Fútbol Santiago del Estero