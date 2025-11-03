Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 NOV 2025 | 34º
Somos Deporte

Resultados de la tercera fecha, posiciones y próximos partidos de los equipos santiagueños en el TRFA 2025/26

Hubo acción para los 20 equipos santiagueños en el marco de la tercera fecha del certamen. Todos los detalles en la nota.

Hoy 17:08
Vélez de San Ramón Dos Leones

Se disputó la tercera jornada del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 y estos son los resultados de los equipos santiagueños en sus diferentes zonas, tabla de posiciones y próximos encuentros.

 Fecha 3: Resultados 

  •  Vélez 2-0 Dos Leones
  •  Río Dulce 4-1 Gramilla  
  •  FIDA 1-2 Talleres de Nueva Esperanza  
  •  Comercio 0-0  Argentino (TRH)  
  •  Sp. Comercio 1-2 Defensores de Monte Quemado 
  •  Central Córdoba de Frías 2-0 Atoj Pozo 
  •  Los Verdes 1-4 Unión Santiago  
  •  Salamanca 3-0 Talleres de Quimilí  
  •  La Ensenada 2-2 Agua y Energía  
  •  Central Argentino 2-0 Atlético Icaño

Próximos encuentros: fecha 4

Talleres de Quimilí vs Sp. Comercio
Salamanca  vs. Defensores de Monte Quemado
Dos Leones vs. Central Córdoba de Frías
Vélez San Ramón vs. Atoj Pozo
Talleres de Nueva Esperanza vs. Los Verdes
FIDA vs. Unión Santiago
Argentino (TRH)  vs. Río Dulce (TRH)
Comercio vs Gramilla
Agua y Energía vs. Central Argentino
La Ensenada vs. Atlético Icaño

Tabla de posiciones: 

Tabla: Fútbol Santiago del Estero

