Resultados de la tercera fecha, posiciones y próximos partidos de los equipos santiagueños en el TRFA 2025/26

Hubo acción para los 20 equipos santiagueños en el marco de la tercera fecha del certamen. Todos los detalles en la nota.
Se disputó la tercera jornada del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 y estos son los resultados de los equipos santiagueños en sus diferentes zonas, tabla de posiciones y próximos encuentros.
Fecha 3: Resultados
Próximos encuentros: fecha 4
Talleres de Quimilí vs Sp. Comercio
Salamanca vs. Defensores de Monte Quemado
Dos Leones vs. Central Córdoba de Frías
Vélez San Ramón vs. Atoj Pozo
Talleres de Nueva Esperanza vs. Los Verdes
FIDA vs. Unión Santiago
Argentino (TRH) vs. Río Dulce (TRH)
Comercio vs Gramilla
Agua y Energía vs. Central Argentino
La Ensenada vs. Atlético Icaño
Tabla de posiciones:
Tabla: Fútbol Santiago del Estero