Lograron rescatar a una joven de 28 años que había sido hallada sin signos vitales en su vivienda

Familiares y personal médico lograron rescatar a una joven de 28 años, quien había sido hallada sin signos vitales en su vivienda. Tras intensas maniobras de reanimación, recuperó la vida y permanece internada en estado delicado.

Hoy 17:12

Un dramático episodio conmovió a la comunidad de La Bajadita, en la zona de Los Quiroga, cuando una joven de 28 años fue encontrada por su hermana en una situación desesperante dentro de su vivienda. Con la ayuda de otros familiares, lograron asistirla de inmediato y pedir auxilio a los servicios de emergencia.

En un primer momento, debido a la falta de signos vitales y la rigidez corporal, los presentes creyeron que la mujer había fallecido. Sin embargo, fue trasladada de urgencia al Centro Integral de Salud Banda (CIS Banda), donde el equipo médico confirmó que había ingresado sin vida.

Pese a la gravedad del cuadro, los profesionales continuaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de dos horas, hasta que finalmente lograron devolverle el pulso y estabilizarla.

La paciente se encuentra actualmente internada en la Unidad de Terapia Intensiva, con pronóstico reservado y asistencia mecánica respiratoria. Su evolución es monitoreada minuto a minuto por el personal médico del centro de salud.