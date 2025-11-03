Impactante revelación en vivo: un tarotista habló de “energías de cementerio” en una lectura a Graciela Alfano

Durante una transmisión de Infama, un especialista en tarot sorprendió al asegurar que una “fuerza espiritual” bloquea a la exvedette. En medio de la lectura, mencionó a Susana Giménez, reviviendo viejas tensiones entre las figuras.

Hoy 17:58

Un momento inesperado se vivió en el programa Infama cuando un tarotista invitado realizó una lectura en vivo a Graciela Alfano que derivó en una revelación que dejó a todos en silencio. “Estás pensando en hacer algún viaje, pero no va a salir. Sale la torre. Hay una traba. Hay una fuerza espiritual que te está bloqueando”, expresó el especialista frente a la sorpresa del panel.

Acto seguido, lanzó una frase que paralizó el estudio: “Yo diría que es una fuerza de cementerio”. Alfano, fiel a su estilo, respondió con serenidad: “Yo pienso que los que me acusan de ser bruja son los que hacen brujerías. Los que me han hecho daño son ellos”.

El intercambio tomó otro rumbo cuando el tarotista preguntó si Susana Giménez podría tener alguna relación con esa energía. “¿Se llama María Susana Giménez Aubert?”, consultó mientras miraba las cartas. “Sale la luna negra y el colgado. Habla de energías oscuras, de algo que viene del cementerio. Es una energía que ata”, explicó.

Más tarde, el especialista aclaró sus dichos, señalando que no implicaba un ritual literal con tumbas o nombres, sino el uso de energías vinculadas al plano espiritual: “Se trabaja con energía de cementerio, se pide ayuda a un alma muerta. Es una energía muy fuerte”.

La situación reavivó viejas tensiones entre Alfano y Giménez, quienes en el pasado protagonizaron cruces mediáticos y declaraciones filosas. Pese a la escalofriante lectura, Graciela se mostró firme y positiva: “Yo estoy protegida. No hay energía oscura que pueda con alguien que vibra alto”, afirmó.