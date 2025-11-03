Un hombre terminó herido en un violento episodio en el barrio La Católica: intento de robo, balacera y “machetazos”

Un violento episodio conmocionó este lunes al barrio La Católica, donde un intento de robo terminó en una balacera y con un hombre herido con un machete.

Hoy 18:13

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 6.40 en una vivienda ubicada sobre calle Balcarce, propiedad de René Antonio Coronel, de 40 años. El hombre relató que minutos después de haberse levantado escuchó ruidos provenientes del frente de su casa —actualmente en construcción— y al salir a verificar, descubrió a dos personas dentro del terreno.

Coronel aseguró haber reconocido a uno de ellos como “Chori” Villarreal, quien junto a su acompañante habría intentado atacarlo con una punta. Si bien el dueño de casa logró evitar ser lesionado, fue agredido físicamente, lo que derivó en un forcejeo. En medio del enfrentamiento, Coronel tomó un machete con el que alcanzó a herir a uno de los sospechosos. Ambos delincuentes se dieron luego a la fuga, llevándose una jaula con un pájaro.

Minutos más tarde, personal policial fue alertado de que en la intersección de Mateo Pereyra y avenida 222 se encontraba una persona herida. En el lugar, los uniformados hallaron a Juan Manuel Villarreal, de 36 años, con una profunda herida cortante en el brazo izquierdo, a la altura de la muñeca.

El hombre manifestó que había ido hasta la vivienda de Coronel para “buscar a su prima, de apellido Azam, quien aparentemente estaba cometiendo un ilícito”, y que durante esa intervención fue atacado con un machete.

Personal del SEASE asistió al herido y lo trasladó al Hospital Regional, acompañado por su esposa, Roxana Azam. En tanto, la Departamental N°16 de Los Flores tomó intervención en el caso y puso las actuaciones a disposición de la Superioridad.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias y responsabilidades en torno al violento hecho que alteró la calma del barrio La Católica.