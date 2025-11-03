Aseguran que Flavio Briatore visitó Argentina para cerrar la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

Flavio Briatore, asesor principal y quien toma las decisiones clave en Alpine, viajó a Buenos Aires hace dos semanas para reunirse con los sponsors de Franco Colapinto, y todo indica que el anuncio oficial de su confirmación como piloto titular de Fórmula 1 para 2026 es inminente.

Según reveló el medio francés L’Auto-Journal, el experimentado dirigente italiano viajó directamente al país tras el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, donde Colapinto había sido protagonista de una polémica: el argentino desobedeció una orden de equipo y superó a su compañero Pierre Gasly para terminar 17°, situación por la que luego pidió disculpas públicamente.

Durante su estadía en Buenos Aires, Briatore mantuvo reuniones con los representantes de las principales empresas que respaldan económicamente al piloto de Pilar, siendo Mercado Libre el sponsor más importante. La compañía argentina ocupa, además, un lugar destacado en el diseño del monoplaza de Alpine en las últimas competencias de la temporada.

Si bien aún no se definió si el contrato será por una o dos temporadas, con cláusula de renovación, está confirmado que Colapinto conducirá el Alpine A526 bajo el nuevo reglamento técnico de la categoría. Será el primer argentino en 23 años en ocupar un asiento titular en la Fórmula 1, un hecho histórico para el automovilismo nacional.

El informe también menciona tensiones internas dentro de Alpine, ya que el nuevo CEO de Renault, François Provost, junto a otros directivos, buscaría apartar a Briatore de la gestión del equipo de F1. La escudería francesa, que a partir de 2026 utilizará motores Mercedes, atraviesa una etapa de reestructuración profunda.

De todos modos, más allá de las disputas corporativas, lo cierto es que Franco Colapinto será parte del selecto grupo de 22 pilotos que integran la grilla de la máxima categoría del automovilismo mundial. Solo resta el anuncio oficial, previsto para los próximos días, para que el sueño del joven argentino de 22 años se convierta definitivamente en realidad.