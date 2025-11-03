Ingresar
Dieron una charla de concientización y prevención en el marco de “Octubre Rosa” en Pampa de los Guanacos

El Hospital Distrital de Pampa de los Guanacos realizó una jornada informativa en el Instituto de Formación Docente N° 18 de Biología, con el objetivo de promover la detección temprana y la prevención del cáncer de mama.

Hoy 18:43

En el marco de las actividades de “Octubre Rosa”, el Hospital Distrital de Pampa de los Guanacos llevó adelante una charla de concientización y prevención sobre el cáncer de mama, a cargo del obstétrico Federico Sosa, quien contó con la colaboración de la directora del hospital, Dra. Elisa Juárez Fantoni, junto a Margarita Santillán del área de APS y Vanesa Gómez del sector de Administración.

El encuentro tuvo lugar en el Instituto de Formación Docente N° 18 de Biología, donde participaron futuros profesionales de la educación, destacándose su compromiso y participación activa en la iniciativa. Durante la jornada se realizaron intercambios de lazos y souvenirs, reflejando la dedicación y entusiasmo de los estudiantes, así como la predisposición de la rectora y el cuerpo docente que acompañaron el evento.

Desde el hospital expresaron su agradecimiento a la institución educativa, que trabaja de manera conjunta con la Dra. Juárez Fantoni y todo el equipo de salud, fortaleciendo las acciones de prevención en la comunidad.

La agenda de actividades de “Octubre Rosa” se desarrolla durante todo el mes, con talleres informativos y charlas en las salas de espera de APS y obstetricia, reafirmando el compromiso del hospital con la salud integral y la detección temprana del cáncer de mama.

