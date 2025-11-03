Ingresar
L-Gante habló de la traición de su exmanager: “Me vi en una situación de empleado cuando era el jefe”

El referente de la Cumbia 420 dio detalles del conflicto millonario con Maxi El Brother.

Hoy 19:07

L-Gante se refirió al conflicto millonario que enfrenta con su exrepresentante, Maxi El Brother.

Este domingo, el referente de la Cumbia 420 estuvo invitado a Almorzando con Juana (eltrece) donde dio detalles de la polémica y aseguró: “Me vi en una situación de empleado cuando era el jefe”.

Qué dijo L-Gante sobre la polémica con su exrepresentante, Maxi El Brother

L-Gante contó que cortó relación con Maxi el Brother y aclaró que va a mantener el equipo de trabajo. “Perdí el control varias veces de mi día a día, de mis cosas de trabajo, de lo personal, de todo lo que uno tendría que gestionar y administrar por uno mismo. (...) Y al haber perdido el control de varias cosas, todo se va acumulando si no reaccionás a tiempo”, dijo.

Juana Viale quiso saber si había sentido como una traición lo ocurrido con su exmanager y él retrucó: “Yo no lo voy a calificar como una traición así directa, sino como... Yo lo veía a él como a un hermano, aposté mucho a todo el proyecto que llevábamos adelante y L-Gante se convirtió en una empresa, una marca”.

“Hace un año que venía analizando la situación. Soy de dejar pasar las cosas, para que crean que estoy distraído y ver cómo avanzan ciertas partes”, reveló. Y señaló: “Hasta que, de un día para el otro, corté comunicación, no respondí más, no pregunté más nada y me armé otro equipo”.

En cuanto a su demanda, resumió: “Estoy reclamando un millón y medio de dólares y un registro de lo que fue todo eso estos años trabajando”.

Las declaraciones sorprendieron a todos en la mesa y el referente de la Cumbia 420 concluyó: “Me vi en una situación de empleado cuando a todo esto yo vendría a ser el jefe del equipo, ¿no?”.

