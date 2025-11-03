Cesaron a un agente policial en Tucumán por difundir imágenes íntimas con el uniforme

El Ministerio de Seguridad provincial dispuso la desafectación inmediata de un agente transitorio tras la viralización de fotografías inapropiadas. La medida se basó en un grave incumplimiento disciplinario y vulneración de los deberes de la fuerza.

Hoy 19:24

El Ministerio de Seguridad de Tucumán resolvió el cese inmediato de un Personal Transitorio Policial (PTP), identificado como Gonzalo Ezequiel Santillán, luego de que se viralizara en redes sociales una imagen íntima en la que aparecía vistiendo el uniforme policial.

La decisión fue oficializada mediante el decreto N° 2919/7, firmado por el secretario de Seguridad, Héctor Gustavo Vizcarra, y refrendada por el Poder Ejecutivo provincial, a cargo del vicegobernador Miguel Acevedo. El documento sostiene que el agente incurrió en una falta grave a la disciplina y a los deberes institucionales, al exponer contenido inapropiado en un grupo de WhatsApp con personas ajenas a la fuerza.

La investigación se inició el 2 de julio de 2025, cuando la Escuela de Suboficiales y Agentes “Agente Juan José Vides” tomó conocimiento del hecho y labró el acta correspondiente. En su declaración informativa, Santillán reconoció su responsabilidad y admitió haber cometido un error de conducta.

El agente había sido designado el 6 de mayo de este año y fue puesto en disponibilidad el 12 de julio, en el marco de las actuaciones administrativas. La Dirección General de Asuntos Internos Policiales, el Departamento Personal D-1, y las asesorías legales del Ministerio de Seguridad recomendaron su desvinculación definitiva, que se concretó tras la evaluación del caso.

El decreto recuerda que, conforme al artículo 38 de la Ley N° 3.823, el personal transitorio no goza de los derechos del personal permanente, y su permanencia está sujeta al cumplimiento estricto de las condiciones de idoneidad y disciplina establecidas por la institución.

La medida, aplicada a solo cinco meses del ingreso del agente a la fuerza, refuerza la postura del Ministerio de Seguridad de tolerancia cero ante conductas que afecten la imagen y los valores de la institución policial.