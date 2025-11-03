Javier Milei recibirá este martes a los diputados y senadores electos de La Libertad Avanza

El Presidente los convocó a un encuentro para comenzar a trabajar en las reformas que piensa impulsar en el Congreso.

Hoy 19:17

Una semana después de las elecciones, el presidente Javier Milei convocó a todos los diputados y senadores que ganaron una banca por La Libertad Avanza a una reunión en la Casa Rosada para comenzar a trabajar junto a ellos las reformas que piensa impulsar en el Congreso el año que viene.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con lo que precisaron fuentes del Poder Ejecutivo, el encuentro se realizará a partir de las 13:00 en uno de los salones de Balcarce 50.

Se trata de un total de 51 dirigentes que ingresarán el 10 de diciembre a la Cámara baja y de 12 que harán lo propio en la alta, los cuales se sumarán a los bloques oficialistas en ambos recintos.

A pesar de que compartieron la lista en estos comicios y aparecen como aliados parlamentarios, quienes accedieron a una banca por el PRO no van a participar del cónclave, ya que no fueron invitados.

Por esta razón, no estarán Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, ni Javier Sánchez Wrba, que compitieron en territorio bonaerense, ni Fernando de Andreis y Antonela Giampieri, que hicieron lo propio en suelo porteño.

El único que sí va a estar de ese partido será Diego Santilli, que aunque ganó en la provincia de Buenos Aires y renovó su banca, no asumirá porque fue designado como ministro del Interior, e irá en ese rol.

Si bien ya tuvo su primera reunión de Gabinete y comenzó a ocuparse de algunos de los asuntos que están en carpeta y que le corresponderán a su área, el encuentro con los legisladores ya estaba organizado desde antes y él no intervino.