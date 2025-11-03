Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente de River: "No nos gusta este presente, pero tenemos un proyecto"

Stefano Di Carlo asumió oficialmente este lunes 3 de noviembre como nuevo presidente de River Plate, tras imponerse en las elecciones del pasado sábado con el 61,77% de los votos. En un acto realizado en el Monumental, recibió el traspaso de mando de Jorge Brito y se convirtió, con 36 años, en uno de los dirigentes más jóvenes en la historia del club. Su mandato se extenderá hasta diciembre de 2029.

En su primer discurso como presidente, Di Carlo marcó los ejes de su gestión y habló sobre el presente futbolístico del equipo que dirige Marcelo Gallardo, tras la dura caída ante Gimnasia que complicó las chances de clasificación a la próxima Copa Libertadores. “Esto es una continuidad, pero también una nueva etapa. Sabemos que el momento futbolístico no nos gusta ni nos representa, pero de esto se sale con un proyecto y un plan”, expresó con firmeza el nuevo mandatario.

El dirigente también hizo hincapié en la unidad institucional y el compromiso de todos los sectores del club para revertir la situación: “De estos momentos se sale adelante si uno tiene claro el horizonte, el camino y los desafíos que River tiene. Sepan todos que estamos muy unidos. Esa unión entre jugadores, dirigentes y cuerpo técnico nos va a sacar adelante y nos va a devolver a la senda de la que brevemente nos desviamos”.

La ceremonia de asunción contó con la presencia de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad. Di Carlo agradeció su acompañamiento y reafirmó el compromiso de River con el fútbol argentino: “Agradezco infinitamente la presencia del presidente y el tesorero de la AFA. Estamos orgullosos de aportar nuestro estadio para ser sede del Mundial 2030”, destacó.

Finalmente, el flamante presidente dejó un mensaje para los socios y socias del club: “Esto es una continuidad, pero a la vez una nueva etapa, con desafíos y oportunidades nuevas. Tengan la tranquilidad de que sabemos muy bien hacia dónde queremos ir”.

Con la conducción de Di Carlo, River inicia un nuevo ciclo institucional que busca combinar renovación y proyección, en medio de un presente deportivo desafiante y con la mirada puesta en recuperar el protagonismo dentro y fuera de la cancha.