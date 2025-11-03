La Cámara Federal de Buenos Aires revisará la causa ANDIS por presuntos sobornos en la compra de medicamentos

El tribunal deberá resolver los planteos de nulidad presentados por la familia Kovalivker y por el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Hoy 19:31

La Cámara Federal de Buenos Aires intervendrá por primera vez este martes, a las 10:30 en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa ANDIS, que investiga el presunto pago de sobornos por parte de droguerías para la adquisición de medicamentos destinados al área de discapacidad.

El expediente llega en apelación ante la Sala II del Tribunal de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, luego de que el juez federal Sebastián Casanello rechazara los recursos de nulidad impulsados por la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, y por el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

Los camaristas deberán definir si confirman el rechazo de esas nulidades o si, por el contrario, ordenan retrotraer parte del proceso. En caso de que se mantenga el criterio de primera instancia, la causa continuará su curso bajo secreto de sumario.

El pasado 9 de octubre, el fiscal federal Franco Picardi dispuso 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares, tras detectar presuntas irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad.

En esa oportunidad, Casanello desestimó los planteos de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, al considerar que las defensas buscaban “entorpecer una pesquisa incipiente”. El magistrado compartió el criterio del fiscal Picardi, quien calificó los argumentos de nulidad como “errados” y “contradictorios”.

Las defensas sostienen que la causa se inició a partir de audios atribuidos a Spagnuolo, los cuales —según aseguran— habrían sido obtenidos de forma ilegal o manipulados. En esas grabaciones, el ex funcionario mencionaría a Suizo Argentina dentro de un supuesto esquema de sobornos, y también haría referencia a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, argumentó que las grabaciones “podrían estar adulteradas, haber sido obtenidas ilícitamente o incluso generadas con inteligencia artificial”, motivo por el cual solicita la nulidad absoluta de la causa penal.

La decisión de la Cámara Federal será clave para definir si la investigación avanza o si debe revisarse su validez desde el origen, en una causa que involucra a funcionarios, empresarios y una de las principales droguerías del país.