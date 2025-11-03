Milei viajará a Miami para participar del America Business Forum junto a líderes mundiales

El Presidente expondrá este jueves en el Kaseya Center ante empresarios y figuras internacionales.

Hoy 19:40

El presidente Javier Milei viajará esta semana a los Estados Unidos para participar del America Business Forum, un megaevento empresarial que se realizará desde el miércoles en el Kaseya Center de Miami, con capacidad para casi 15.000 asistentes y la presencia de figuras de la política, el deporte y los negocios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre los invitados al foro se destacan el expresidente estadounidense Donald Trump y el futbolista Lionel Messi, además de otros referentes internacionales como el tenista Rafael Nadal y el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, quien recientemente visitó Buenos Aires y mantuvo reuniones con Milei y su equipo económico.

Según pudo saberse, el mandatario argentino brindará un discurso el jueves 6 de noviembre en el escenario principal del Kaseya Center —sede del equipo de la NBA, los Miami Heat—, en lo que será su decimocuarto viaje a Estados Unidos desde que asumió la presidencia.

Caputo, en la comitiva oficial

En el viaje número 12 de Milei al país norteamericano, estará presente el ministro de Economía, Luis Caputo, quien mantiene una agenda centrada en las negociaciones financieras con el entorno de Trump, en busca de nuevas líneas de apoyo económico.

También podría sumarse a la delegación la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habitual integrante de las misiones internacionales del jefe de Estado, aunque su participación aún no fue confirmada oficialmente.

El foro en Miami será una nueva vitrina internacional para el mandatario argentino, que se consolidó como referente de la nueva derecha global tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre. Además, el evento representa un espacio estratégico para fortalecer vínculos políticos y económicos con figuras de peso en el escenario internacional.

La presencia de Caputo otorga especial relevancia al viaje, ya que el ministro espera avanzar en conversaciones sobre el paquete de asistencia financiera que Trump habría prometido impulsar en caso de regresar a la Casa Blanca.