Google lanzó una capacitación gratuita en IA para estudiantes y profesionales de América Latina

El evento híbrido “Capacita+ aprende IA con Google Cloud” se realizará el 6 de diciembre y busca formar a más de 200.000 personas en herramientas de inteligencia artificial sin necesidad de conocimientos previos.

Hoy 19:42

Google Cloud anunció una nueva convocatoria de formación gratuita en inteligencia artificial, destinada a estudiantes y profesionales de 50 universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Uruguay. La actividad, denominada “Capacita+ aprende IA con Google Cloud”, se llevará a cabo el 6 de diciembre de 2025 en formato híbrido, con acceso libre desde cualquier país de América Latina.

Durante la jornada, los participantes podrán acceder a clases prácticas y demostraciones en directo sobre el uso de Gemini en Google Workspace y NotebookLM, dos herramientas que permiten crear agentes de inteligencia artificial sin necesidad de conocimientos técnicos previos. El objetivo es que los asistentes aprendan a aplicar la IA en la gestión de información, productividad y toma de decisiones, además de comprender su funcionamiento y posibles aplicaciones en distintos ámbitos profesionales.

Desde la compañía destacaron que la capacitación no se limita a carreras tecnológicas, sino que está abierta a cualquier estudiante universitario o profesional interesado en explorar las posibilidades de la IA en su disciplina.

Cómo inscribirse

La inscripción es gratuita y se realiza en línea a través de la página oficial: cloudonair.withgoogle.com/events/capacita. Es necesario contar con una cuenta de Gmail activa para completar el registro, tras lo cual se recibirá la confirmación por correo electrónico con acceso al evento.

Además, Google lanzó “Gemini para Estudiantes”, un programa que ofrece acceso gratuito durante un año al Plan Google AI Pro para universitarios. Para participar, se requiere acreditar la condición de estudiante activo y registrarse en: gemini.google/mx/students/?hl=es-419.

Estas iniciativas forman parte del compromiso de Google Cloud con la formación digital y la inclusión tecnológica en América Latina, orientadas a preparar a una nueva generación de profesionales capaces de integrar la inteligencia artificial en su vida académica y laboral.