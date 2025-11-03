Madre e hija resultaron heridas al derrapar con la moto en plena rotonda

Una mujer y su hija de 13 años debieron recibir asistencia médica luego de protagonizar un accidente de tránsito en la tarde de este lunes, en una zona de intenso movimiento vehicular.

Hoy 21:51

El hecho ocurrió alrededor de las 19 horas, en la rotonda que une las calles La Plata e Irigoyen, donde por causas que se investigan, la motocicleta en la que se trasladaban madre e hija derrapó y ambas cayeron al pavimento.

Según informaron fuentes policiales, la conductora —una joven de 27 años— y su hija de 13 sufrieron diversas excoriaciones producto del impacto y no llevaban casco protector al momento del siniestro.

Las autoridades presumen que el accidente podría haberse originado debido al congestionamiento del tránsito en la zona, ocasionado por la gran cantidad de personas que se dirigían al partido entre Central Córdoba y Racing, disputado en las inmediaciones.

Personal de la Seccional Segunda trabajó en el lugar junto a efectivos del SEASE 107, quienes brindaron los primeros auxilios y realizaron los traslados: la madre fue llevada al Hospital Regional, mientras que la menor fue derivada al CEPSI.

La Policía continúa con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del hecho.