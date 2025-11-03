Caso del fotógrafo acusado de grooming: un padre relató cómo descubrió el acoso a su hija de 11 años 

En diálogo con Noticiero 7, Felipe Guzmán, padre de una menor víctima del fotógrafo deportivo acusado de grooming, contó cómo se inició el contacto del sospechoso con su hija y destacó la rápida intervención de la Justicia.

Hoy 22:36

El caso del fotógrafo deportivo acusado de grooming en Santiago del Estero continúa sumando testimonios que aportan nuevos elementos a la causa. En una entrevista brindada a Noticiero 7, Felipe Guzmán, padre de una de las niñas presuntamente víctimas, reconstruyó el momento en que descubrió los mensajes del acusado y destacó la importancia de que los padres se involucren activamente en la vida digital de sus hijos.

“El 20 de agosto mi hija me envió una captura de pantalla donde este individuo la contacta por WhatsApp, pidiéndole que no le contara a nadie. Ella me avisó enseguida y actuamos rápido”, contó Guzmán. El hombre explicó que conocía al sospechoso por cuestiones laborales, ya que solía realizar coberturas fotográficas en eventos deportivos y sociales.

Según relató, su hija ya había recibido mensajes inadecuados a través de una red social días antes, lo que generó mayor preocupación. “Cuando uní toda la información, me presenté en la División de Ciberdelitos para hacer la denuncia. Desde ese momento, la Justicia actuó con rapidez”, recordó.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Florencia Torres, quien dispuso la inmediata detención del acusado, que se encuentra alojado a disposición de la Justicia. Guzmán confirmó que el sospechoso se abstuvo de declarar al ser citado y que el próximo miércoles se realizará la Cámara Gesell con los dos menores involucrados en la causa.

El denunciante también reveló que, tras conocerse el caso, otras familias se comunicaron con él para contar situaciones similares. “Muchos padres y chicos nos escribieron relatando hechos parecidos. Algunos tienen miedo de denunciar, pero es importante hacerlo. Todos tenemos que asumir la responsabilidad de cuidar a los niños y de acompañar los procesos judiciales”, expresó.

Finalmente, Guzmán realizó un llamado a la comunidad: “Espero que esto sirva de ejemplo. Los papás debemos hablar más con nuestros hijos, revisar los celulares, interesarnos por lo que hacen en las redes. No se trata solo de nuestros niños, sino de todos. La prevención empieza en casa."