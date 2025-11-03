El Colegio Juan Núñez de Prado y el Agrupamiento 86125 celebraron el aprendizaje, la identidad y la comunidad educativa

Con una gran muestra pedagógica y la fiesta de Educación Física, las instituciones educativas del histórico Camino Real cerraron el año con actividades artísticas, deportivas y culturales que reflejaron el compromiso de estudiantes y docentes.

Hoy 22:43

En una jornada llena de entusiasmo y participación, el Colegio Juan Núñez de Prado y el Agrupamiento 86125, bajo la conducción de la profesora Paola Silva, realizaron su Muestra Pedagógica y Fiesta de Educación Física, un evento que se convirtió en una verdadera celebración del aprendizaje, la identidad y el trabajo colectivo.

Durante la jornada, los distintos espacios pedagógicos y artísticos presentaron los proyectos desarrollados a lo largo del año, evidenciando el esfuerzo, la creatividad y la dedicación de los estudiantes y el acompañamiento constante de los docentes.

La comunidad educativa compartió además una feria de comidas regionales, que puso en valor las tradiciones locales y los sabores de la región, destacando la importancia de mantener vivas las raíces culturales.

El evento, que contó con la presencia de familias, alumnos y docentes, fue también una oportunidad para fortalecer los lazos institucionales y celebrar los logros alcanzados. “Fue una jornada para reconocer el esfuerzo colectivo, el espíritu de comunidad y el orgullo de pertenecer a una escuela que sigue apostando al futuro desde la educación”, destacaron desde la organización.