Jorge Macri y María Belén Ludueña anunciaron que esperan su primer hijo: "Todo este amor es para vos”

La periodista compartió su felicidad por su embarazo junto al jefe de Gobierno de la Ciudad, quien ya es padre de tres hijos. Sus emotivas palabras.

Hoy 22:47

María Belén Ludueña y Jorge Macri atraviesan uno de los momentos más felices de su vida. La periodista confirmó públicamente que está embarazada y que junto al jefe de Gobierno porteño esperan a su primer hijo en común. La noticia fue compartida este lunes a través de las redes sociales, donde publicó una imagen acompañada de un mensaje cargado de emoción y gratitud.

En la foto que eligió para dar la noticia se los ve al aire libre, sonrientes y abrazados, disfrutando de una jornada de sol. Macri le da un beso en la mejilla mientras ella apoya su mano sobre la cara, con una expresión de ternura y felicidad. Junto a la postal, escribió un texto que rápidamente generó una ola de comentarios y felicitaciones: “Todo este amor y más es para vos, mi vida. Felices con la noticia de tu llegada. Así te esperamos. Gracias, virgencita, por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan desde hace tiempo”.

En apenas unos minutos, la publicación superó los miles de “me gusta” y acumuló cientos de mensajes de cariño. Entre los primeros en comentar estuvieron figuras del espectáculo y colegas de la conductora, quienes destacaron la dulzura del mensaje y celebraron el nuevo capítulo que inicia la pareja.

La confirmación llega después de meses de especulaciones y rumores. Desde hacía tiempo, tanto María Belén como Jorge Macri habían expresado su deseo de ser padres. La periodista había mencionado en distintas entrevistas su ilusión por formar una familia y la importancia de esperar el momento indicado. Por otro lado, este será el cuarto hijo del funcionario: tiene tres hijos de su relación anterior con Florencia De Nardi, dos varones, Antonio y Giorgio, y una mujer, Martina, y esta nueva paternidad lo encuentra en plena gestión política al frente del Gobierno de la Ciudad.

El anuncio en redes no solo confirmó lo que hasta ahora eran trascendidos, sino que además reflejó el costado más íntimo de la pareja, que suele ser muy cuidadosa con su exposición. Desde su casamiento en 2022, María Belén y Jorge compartieron algunos momentos familiares a través de sus cuentas de Instagram, pero siempre con discreción.

Si bien la confirmación se produjo en redes, la noticia había sido anticipada minutos antes en televisión. En el inicio de LAM (América TV), Ángel de Brito había adelantado el embarazo en formato de enigmático y luego, sin dar más rodeos, reveló que la periodista y el jefe de Gobierno estaban en la dulce espera. Sin embargo, el foco mediático se trasladó rápidamente al anuncio oficial de la propia Ludueña, que cerró cualquier duda y transformó la primicia en su historia de amor.

El periodista había mantenido una charla con la conductora en la que ella confirmó su embarazo cuando llevaba menos de un mes de gestación, sin embargo, aguardó hasta que ella le permitió exponerlo en vivo. Ahora, después de doce semanas, María Belén también decidió hacerlo público a través de su cuenta de Instagram.

Este anuncio cobra especial relevancia debido al contexto en el que se desarrolla: en varias oportunidades, la presentadora había revelado su lucha y el deseo constante de ser madre. Hace algunos meses, al aire de su programa, Mujeres Argentinas (Eltrece), no logró contener las lágrimas al referirse al tema. “Estoy pasando momentos muy difíciles”, comenzó su descargo, tras haber entrevistado a Jorge Macri en vivo.

“Quiero pedir disculpas. Pasó algo recién al aire y yo soy una mujer, les quiero transmitir este lado B de la política. Soy la mujer del jefe de Gobierno, estamos viviendo una campaña. Hay cosas que me duelen y trato de hacer lo mejor que puedo. Todos los días le pongo mi esfuerzo a este laburo, mis compañeras lo saben”, expresó tras su llanto. Luego, contó: “Las campañas políticas son durísimas. En lo personal estoy pasando momentos muy difíciles porque como muchas mujeres estoy buscando convertirme en mamá. Eso también dificulta un montón las cosas”.

“Yo soy mujer, soy periodista. Ahora saben ustedes que también quiero ser mamá, y esto me está costando un montón. Me genera mucha sensibilidad, hay muchas mujeres que seguramente están pasando por lo mismo, los miedos que a una le vienen porque tengo casi 40 años”, explicó. A modo de cierre, la esposa del jefe de Gobierno porteño expuso su relación con la religión. “Que sea lo que tenga que ser, porque soy una mujer católica y me amparo en la fe. Espero lo mejor”, había dicho.