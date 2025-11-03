Ingresar
Violenta pelea entre hermanos terminó con un herido de arma blanca en el barrio San Javier

Uno de los involucrados fue aprehendido y la policía secuestró un cuchillo tipo Tramontina utilizado en la agresión. La víctima, de 29 años, sufrió una herida en la zona lumbar.

Hoy 22:50
detenido

Un violento episodio familiar se registró durante la madrugada de este lunes en una vivienda del barrio San Javier de la ciudad de La Banda, donde dos hermanos identificados con los apellidos Vázquez y Enrique, de 26 y 29 años respectivamente, protagonizaron una pelea que terminó con uno de ellos herido de arma blanca.

Según informó la Comisaría Comunitaria 47, el incidente ocurrió en el domicilio que ambos compartían. En medio de la discusión, Vázquez habría atacado a su hermano Enrique, provocándole una herida punzocortante en la región lumbar, por lo que fue trasladado al Hospital Regional, donde recibió curaciones y permaneció internado hasta horas de la mañana. El médico policial diagnosticó lesiones curables en 15 días.

Tras el hecho, el agresor se dio a la fuga, pero fue aprehendido horas más tarde cuando regresó al domicilio, por disposición de la Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un cuchillo tipo Tramontina, presuntamente utilizado en la agresión.

El detenido quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia, acusado del supuesto delito de lesiones calificadas.

