Electricidad de la Municipalidad realiza mejoras del alumbrado en el barrio Cáceres

Las tareas incluyen la instalación de 23 columnas recuperadas con sus correspondientes luminarias led de última generación y la colocación de más de 500 metros de cable en altura.

03/11/2025

La Dirección de Electricidad de la Capital lleva adelante la renovación del alumbrado público de la calle 3 de febrero, desde Vélez Sarsfield hasta Olaechea en el barrio Cáceres.

Los trabajos sobre 3 de Febrero se complementan con la obra que se concretó anteriormente sobre Vélez Sarsfield, entre Alsina hasta Pueyrredón.

Además, empleados de la Dirección de Parques y Paseos realizan la poda de los árboles ubicados en la vía pública para facilitar el desplazamiento de los transeúntes y de los vehículos y reducir el contacto de las ramas con las instalaciones eléctricas a los fines de no obstruir la iluminación.

Al respecto, el director de Electricidad, Marcelo Aguilar, indicó que "las obras a cargo del personal municipal buscan mejorar la iluminación de los accesos a los barrios y de las calles por las que circula el transporte público de pasajeros. Similares trabajos se están llevando a cabo en calles de los barrios Campo Contreras y Juan Díaz de Solís”.