El Centro de Educación Municipal para el Arte organiza talleres de Danzas Folclóricas en el Parque Ecológico

03/11/2025

El Centro de Educación para el Arte (CEA) de la Municipalidad de la Capital informa que este martes 4 de noviembre a las 19:30 horas comenzará un Taller de Danzas Folclóricas en el Parque Ecológico “Ashpa Kausay” ubicado en Av. Núñez del Prado (N) y Av. Libertador.

A cargo del profesor Miguel Serrano, el curso es libre y gratuito y se extenderá durante todo el mes de noviembre. No se requiere contar con conocimientos previos para participar y se solicita asistir con ropa cómoda y pañuelo.

De este modo, el taller se suma a los otros espacios formativos que ya se dictan en el CEA, entre los que se destacan canto, coro, danzas, teatro, guitarra y teclado.

Los interesados en formar parte pueden solicitar más información en las oficinas del CEA ubicadas en Córdoba 254 o vía telefónica al número 6029347.