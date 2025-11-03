La Municipalidad dio inicio a la segunda edición del Curso Básico en Lengua de Señas

El taller se desarrolla de forma articulada con la Asociación Civil de Ayuda a Personas Sordas de Santiago del Estero (ACAPSSE) y se extenderá a lo largo de cinco.

Hoy 23:31

La Dirección de Desarrollo Social y Comunitario de la Municipalidad de la Capital, a través de su área de Discapacidad, dio inicio a la segunda comisión del Curso Básico en Lengua de Señas Argentina (LSA), con la participación de más de 200 inscriptos.

Realizado en la Casa de la Cultura del Bicentenario, el espacio de formación tiene como propósito promover la inclusión y la comunicación accesible, brindando a los asistentes herramientas fundamentales para interactuar con personas sordas, favoreciendo una sociedad más empática y comprometida con la discapacidad.

El taller se desarrolla de forma articulada con la Asociación Civil de Ayuda a Personas Sordas de Santiago del Estero (ACAPSSE) y se extenderá a lo largo de cinco encuentros, con material didáctico incluído.