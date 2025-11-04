Ingresar
El tiempo para este martes 4 de noviembre en Santiago del Estero: el calor se hará sentir con 37ºC de máxima

Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y posibles lluvias hacia la noche.

Hoy 06:25

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Santiago del Estero una mañana con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector norte.

Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos rotando al sudeste y una temperatura máxima que treparía hasta los 37ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo. Además, se anuncian posibles tormentas aisladas hacia la noche.

El pronóstico extendido señala que el miércoles se presentará inestable, con posibles chaparrones matutinos, cielo mayormente nublado y vientos del este rotando al noreste en una jornada con una temperatura máxima de 28ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

