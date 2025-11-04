Woody Harrelson descarta volver para una nueva temporada de True Detective

Junto a Matthew McConaughey protagonizó la celebrada primera temporada en 2014 y desde entonces no son pocos los que piden su vuelta a la serie de HBO Max.

La sombra de 'True Detective' sigue siendo alargada más de una década después de su debut con la primera temporada siendo un referente indiscutible de la televisión moderna. Desde su estreno en 2014, los seguidores de la serie de HBO no han dejado de pedir un regreso de sus protagonistas originales, Rust Cohle y Marty Hart, interpretados por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Sin embargo, el segundo ha puesto fin a esas esperanzas con unas declaraciones que cierran, al menos por ahora, la puerta a una reunión de los míticos detectives.

Harrelson ha abordado el tema durante una entrevista en el programa 'Today' en la que promocionaba su nueva película 'Ahora me ves 3'. Al ser preguntado por la presentadora Dylan Dreyer sobre la posibilidad de volver a reunirse con McConaughey para una nueva entrega centrada en sus personajes, el actor fue directo en su respuesta.

"Matthew es muy divertido. Para ser justos, nunca. No hay ninguna posibilidad... Porque quedó genial. Me encanta que resultara como resultó, y si acaso, hacer otra temporada, creo que eso lo empañaría", ha declarado, dejando claro que prefiere preservar el legado de aquella primera entrega que tantas alabanzas recibió.

La temporada inicial de 'True Detective', estrenada en 2014, se convirtió rápidamente en un fenómeno gracias a su atmósfera oscura, su narrativa compleja y las interpretaciones de Harrelson y McConaughey, que fueron nominados al Emmy por sus papeles. Aquella primera entrega también situó a Nic Pizzolatto como una voz distintiva en la ficción criminal moderna.

La postura de Pizzolatto y McConaughey

Precisamente Pizzolatto ha dicho en ocasiones que tiene ideas para recuperar a Rust y Marty. Sobre su visión para una posible nueva entrega expresó: "Sería algo de nuevo basado en los personajes... Pero no es algo que haya escrito ni nada. Es solo que lo tenía en la cabeza. Hemos hablado de reunirnos de nuevo y hacerlo, y creo que los chicos están abiertos a ello. Es solo una cuestión de si eso alguna vez ocurrirá o no".

Matthew McConaughey, por su parte, tampoco ha cerrado la puerta del todo, aunque con condiciones creativas: "Clavamos esa primera temporada. Pero si aparece un guion como aquel, con ese fuego y esa originalidad, lo haría. Y si hablamos de monólogos, Rust Cohle tenía uno. Hablaba de todo lo que llevaba dentro y no le importaba si alguien lo escuchaba o no. Hay libertad en eso".

Aun con las ideas de Pizzolatto y la apertura matizada de McConaughey, la negativa rotunda de Harrelson reduce considerablemente las posibilidades inmediatas de ver de nuevo a la pareja protagonista. Mientras tanto, la franquicia sigue viva con nuevas temporadas y variantes. Tras la cuarta entrega protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis, HBO Max anunciaba su renovación por una quinta. Pero para quienes soñaban con la reunión de Rust y Marty, la respuesta por ahora es clara: la puerta está, al menos por el momento, cerrada.