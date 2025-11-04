Jennifer Lawrence: "No sé si debería hablar de Trump, solo agrego combustible a un fuego que está dividiendo al país"

La actriz ganadora del Oscar reflexionó sobre su decisión de mantenerse al margen del debate político durante una entrevista en el pódcast “The Interview” del New York Times, en el marco de la promoción de su nueva película, “Die My Love”.

Hoy 07:59

Durante la charla, Jennifer Lawrence confesó sentirse cada vez más reacia a hablar de política en público. La intérprete, que fue una crítica abierta de Donald Trump durante su primera presidencia, afirmó: “No sé si debería seguir hablando. La primera administración de Trump fue tan salvaje… sentía que corría sin cabeza. Pero hemos aprendido, elección tras elección, que los famosos no cambian el voto de la gente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Solo agrego combustible a un fuego que está dividiendo al país.”

Lawrence explicó que atraviesa una etapa de “recalibración” como artista: “No quiero que mi postura política haga que la gente se aleje de las películas o del arte que puede cambiar conciencias. Quiero proteger mi oficio para que el público aún pueda perderse en lo que hago. Si no tengo algo que aporte paz o soluciones, prefiero no decir nada.”

La actriz también señaló que prefiere expresar sus ideas políticas a través de su trabajo, especialmente mediante los proyectos de su productora, entre ellos “Bread and Roses”, sobre tres mujeres afganas tras la ofensiva talibán de 2021, y el documental sobre el aborto “Zurawski v. Texas”.

“Intento expresar mi política a través de mi trabajo”, dijo. “Las películas que vienen de mi productora reflejan el paisaje político actual, y siento que así puedo ser útil.”

Jennifer Lawrence

Consultada sobre si se arrepiente de su forma de expresarse en el pasado, Lawrence respondió con ironía: “¿Arrepentirme? Probablemente. Me arrepiento de todo lo que he dicho o hecho. Pero este segundo mandato se siente distinto: ya sabemos quién es y lo que hizo durante cuatro años. Fue claro, y eso fue lo que elegimos.”

En los últimos años, Lawrence ha reconocido públicamente haber atravesado un periodo de agotamiento y autocrítica, que la llevó a alejarse de Hollywood durante dos años.

“Todo el mundo se había cansado de mí, y yo también. Las entrevistas son aterradoras. Terminas siendo analizado, citado, desmenuzado. Necesitaba un descanso, y creo que el público también.”

Jennifer Lawrence

Finalmente, la actriz aseguró que hoy se siente más reservada y madura, consciente del impacto de sus palabras: “He crecido. Ya no quiero dar entrevistas llenas de frases vacías. Busco ser auténtica y encontrar un equilibrio entre expresarme y no contribuir a la polarización.”

La película “Die My Love”, protagonizada por Lawrence, se estrenará en cines el 7 de noviembre, distribuida por MUBI.