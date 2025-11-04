Causa por homicidio: detuvieron en Chaco a sujeto que estuvo prófugo siete años

El sujeto estaba escondido en Villa Rio Bermejito. Fue detenido por Policía Caminera.

Hoy 08:15

Al llegar a un control policial, mintió la identidad, y cuando dijo el número de documento, personal de la Patrulla Vial de Castelli, corroboró que se trataba de un hombre buscado por la justicia de Buenos Aires, en una causa de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" delito que tiene una pena de prisión perpetua.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a lo informado por Diario Norte de Chaco, el hombre de 35 años, identificado como Sergio David Porcel Peralta, hace más de siete años estaba prófugo de la justicia, y residía en la localidad de Villa Rio Bermejito, que se estima estaba desde que se escapo de la justicia bonaerense. Pero en el control policial a cargo de personal de la Policía Caminera de Juan José Castelli, pudieron identificar al supuesto prófugo de la justicia, y en los próximos días luego de los tramites de exhorto, seguramente una comitiva policial de la provincia de Buenos Aires, llegará para poner tras las rejas al peligroso homicida.

Camioneta secuestrada

También en el marco de trabajos por parte de la Policía Caminera, sobre ruta 95 a la altura de uno de los accesos a Sáenz Peña, secuestraron una camioneta Toyota Hilux, que, tenía pedido de secuestro por robo, en la provincia de Santa Fe. Al momento del secuestro del rodado, el conductor un hombre de 36 años, con domicilio en la ciudad de Resistencia, se mostró sorprendido por la falsificación del rodado.

El mismo, indicó que la había adquirido de buena fe, hace un tiempo; de todas maneras, tras las actuaciones policiales, en el mismo lugar del secuestro, el chofer del rodado fue imputado en libertad y deberá comparecer ante el fiscal de turno para el descargo correspondiente.