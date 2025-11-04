Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 NOV 2025 | 27º
X
País

Tras la tragedia familiar en José C. Paz, dos de los tres niños internados fueron dados de alta

Los médicos confirmaron la evolución positiva de los dos menores, aunque la familia sigue pendiente del estado de la niña mayor, que permanece en el Garrahan.

Hoy 09:10
José C. Paz

Dos de los nenes que sufrieron un brutal accidente en José C. Paz junto a su familia fueron dados de alta durante la noche de este lunes.

Los menores, N., de 7 años, y A., de 11, fueron asistidos en el Hospital Mercante de la zona tras el impacto.

Te recomendamos: Una pareja murió y sus tres hijos resultaron heridos tras ser atropellados por un conductor alcoholizado

Los chiquitos iban a continuar unos días más en el centro de salud para recibir atención psicológica, pero sus familiares decidieron que sigan la recuperación en su casa.

Por otra parte, Sol, de 14 años y la mayor de los hermanos, continúa internada en el Hospital Garrahan con pronóstico reservado. Según se pudo saber, anoche recuperó la consciencia, pero poco después volvieron a sedarla.

Esta mañana velarán los restos de Renzo y Eliana, los papás de los menores, quienes perdieron la vida en el trágico choque.

TEMAS Accidente fatal

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violenta pelea entre hermanos terminó con un herido de arma blanca en el barrio San Javier
  2. 2. Jorge Macri y María Belén Ludueña anunciaron que esperan su primer hijo: "Todo este amor es para vos”
  3. 3. Renunció la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano
  4. 4. La Municipalidad dio inicio a la segunda edición del Curso Básico en Lengua de Señas
  5. 5. Google lanzó una capacitación gratuita en IA para estudiantes y profesionales de América Latina
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT