Tras la tragedia familiar en José C. Paz, dos de los tres niños internados fueron dados de alta

Los médicos confirmaron la evolución positiva de los dos menores, aunque la familia sigue pendiente del estado de la niña mayor, que permanece en el Garrahan.

Hoy 09:10

Dos de los nenes que sufrieron un brutal accidente en José C. Paz junto a su familia fueron dados de alta durante la noche de este lunes.

Los menores, N., de 7 años, y A., de 11, fueron asistidos en el Hospital Mercante de la zona tras el impacto.

Los chiquitos iban a continuar unos días más en el centro de salud para recibir atención psicológica, pero sus familiares decidieron que sigan la recuperación en su casa.

Por otra parte, Sol, de 14 años y la mayor de los hermanos, continúa internada en el Hospital Garrahan con pronóstico reservado. Según se pudo saber, anoche recuperó la consciencia, pero poco después volvieron a sedarla.

Esta mañana velarán los restos de Renzo y Eliana, los papás de los menores, quienes perdieron la vida en el trágico choque.