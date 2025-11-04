Samara Weaving deslumbró con su belleza en la Gala Art+Film 2025 del LACMA

La actriz australiana impactó con un vestido verde agua y habló sobre los rumores que la vinculan como posible sucesora de Margot Robbie en el papel de Harley Quinn, personaje al que definió como “un desafío enorme”.

Hoy 09:12

La actriz Samara Weaving fue una de las grandes protagonistas de la Gala Art+Film 2025 del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), donde deslumbró con su elegancia y belleza sobre la alfombra roja.

Luciendo un impactante vestido color verde agua, Weaving atrajo todas las miradas por su estilo sofisticado y su porte radiante. El diseño, de corte clásico y textura satinada, realzó su figura y se convirtió rápidamente en uno de los atuendos más comentados de la noche.

En medio del brillo del evento, la actriz australiana también se refirió a los rumores que la postulan como la posible sucesora de Margot Robbie en el papel de Harley Quinn dentro del universo DC. Con humildad, Weaving se mostró sorprendida por las versiones y afirmó que sería “un desafío enorme” encarnar a un personaje tan icónico y querido por el público.

La Gala Art+Film del LACMA, que reúne cada año a destacadas figuras del cine, la música y las artes visuales, volvió a conjugar glamour y cultura en una velada inolvidable donde Samara Weaving se robó los flashes con su presencia luminosa y su impecable elección de vestuario.