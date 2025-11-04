La contundente frase de Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron si Messi era mejor que él

El astro portugués no tuvo pelos en la lengua para referirse a la rivalidad con la Pulga.

Hoy 09:38

El eterno debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia volvió a encenderse. En una entrevista con el periodista Piers Morgan, el astro portugués Cristiano Ronaldo dejó clara su postura frente a la eterna comparación con Lionel Messi. En un adelanto del reportaje que se emitirá el próximo martes, el delantero de Al Nassr respondió con contundencia cuando se le consultó si consideraba que el argentino era superior. “¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo. No quiero ser humilde”, afirmó Cristiano, sin dudar, reafirmando su convicción de ser el número uno.

Durante los últimos 17 años, la rivalidad entre Messi y Ronaldo marcó una época dorada del fútbol mundial, protagonizando duelos inolvidables y compartiendo la cima del deporte con Balones de Oro, récords y títulos.

A los 39 años, el capitán portugués sigue mostrando su ambición intacta. Su nuevo objetivo personal es alcanzar los 1.000 goles como profesional, una marca sin precedentes en la historia del fútbol.

Tras su reciente doblete con Al Nassr, Cristiano llegó a los 952 goles oficiales, quedando a solo 48 de lograr el millar. Con esta cifra, se mantiene como el máximo goleador de todos los tiempos, aunque su meta es seguir ampliando la diferencia con sus perseguidores.

Su próxima oportunidad para acercarse al récord será este miércoles, cuando Al Nassr enfrente al FC Goa de India por la Copa AFC, la segunda competencia en importancia de Asia. El partido se jugará en el Al-Awwal Park de Riad, desde las 15:15 (hora argentina).

Messi, aún en carrera por el récord

Por su parte, Lionel Messi continúa su carrera en el Inter Miami, donde también busca seguir sumando goles para acercarse a la marca de su eterno rival. En su último encuentro, el rosarino de 38 años anotó un tanto en la derrota ante Nashville, alcanzando 892 goles oficiales. Así, la distancia entre ambos se mantiene en 60 tantos, manteniendo viva la competencia por el liderazgo histórico.

El próximo compromiso del argentino será este sábado 8 de noviembre a las 22, cuando Inter Miami reciba a Nashville en Florida, en el tercer y decisivo partido de los Playoffs de la MLS. Las Garzas están obligadas a ganar para seguir en carrera por el título.

Respeto y admiración mutua

Más allá de las comparaciones, Ronaldo y Messi mantienen una relación de respeto y admiración. En reiteradas ocasiones, el portugués elogió al argentino y reconoció que le gustaría compartir una cena con él algún día.

La entrevista completa de Piers Morgan con Cristiano Ronaldo se emitirá el martes, donde se espera que el portugués profundice sobre su rivalidad con Messi, su futuro en el fútbol y su vida fuera de las canchas.