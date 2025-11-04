Racing recibió una durísima sanción por el recibimiento ante Flamengo

Aprevide castigó a la Academia por lo ocurrido en el estadio previo al duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores 2025 ante el Mengao. Sin embargo, el club puede apelar la decisión.

El Cilindro de Avellaneda vivió una auténtica fiesta en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 entre Racing y Flamengo, pero el espectacular recibimiento con pirotecnia y fuegos artificiales terminó generando graves consecuencias. La APreViDe aplicó una fuerte sanción al club de Avellaneda, que deberá clausurar su estadio por tres partidos como local y jugar a puertas cerradas.

La medida se hará efectiva en todos los torneos organizados por la AFA, según el comunicado, por “falta de organización para el control y la vigilancia”. Además, una vez cumplidos los encuentros sin público, la Academia tampoco podrá contar con bombos, trompetas, tirantes, telones ni banderas durante los tres partidos siguientes, al considerarse estos elementos como de autorización especial.

El documento oficial destaca que el 24 de octubre Racing fue notificado sobre la prohibición del uso de pirotecnia y el ingreso de botellas al estadio. A su vez, un día antes del partido, durante la reunión de “Match Day”, personal de CONMEBOL recordó “la prohibición de utilizar fuegos artificiales en el interior del estadio”, subrayando que estaba “terminantemente vedado su encendido en las tribunas por parte del público”.

Sin embargo, las cámaras de seguridad y los inspectores presentes detectaron el ingreso de cajas y bolsas con elementos de pirotecnia, globos y bengalas, que fueron utilizados durante el recibimiento del equipo. El informe también menciona que dos personas sufrieron quemaduras leves y fueron trasladadas al Hospital Fiorito, aunque no se registraron lesiones de gravedad.

Racing, reincidente y bajo la lupa

La APreViDe consideró que las acciones ocurridas pusieron “en riesgo la integridad física de socios, simpatizantes y de todas las personas presentes en el estadio” y recordó que Racing es reincidente, debido a un episodio similar ocurrido en el recibimiento ante Corinthians durante la Copa Sudamericana 2024.

A menos que el equipo de Gustavo Costas alcance las semifinales del Torneo Clausura 2025 y tenga ventaja posicional, la Academia no volverá a jugar con público en el Cilindro durante este año. La sanción comenzará a cumplirse este sábado ante Defensa y Justicia, por la fecha 15 del certamen local.

Además, Racing podría enfrentar una nueva sanción de CONMEBOL, que evalúa imponer una multa económica o nuevas restricciones disciplinarias tras los hechos ocurridos ante Flamengo.

El club todavía puede apelar la medida impuesta por APreViDe, aunque por ahora, el histórico estadio de Avellaneda quedará en silencio por los próximos compromisos, como consecuencia de un recibimiento que terminó siendo más costoso de lo esperado.