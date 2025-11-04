Del calor al alivio: llega el frente frío a Santiago del Estero con lluvias y viento sur

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una baja de hasta 10 grados en las temperaturas para los próximos días.

Hoy 10:09

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un drástico cambio de tiempo para las próximas horas en Santiago del Estero, con la llegada de lluvias, tormentas y un marcado descenso de la temperatura.

Durante este martes, se esperan ráfagas de viento del norte que podrían alcanzar los 50 km/h, rotando hacia el sector sureste hacia la tarde. Por la noche podrían registrarse tormentas aisladas, anticipando el ingreso del frente frío.

Para la madrugada del miércoles, el SMN anuncia los primeros chaparrones, con una probabilidad de precipitación de hasta el 70%. La máxima prevista será de 28°C, lo que representa una caída de casi 10 grados respecto a los 37°C de este martes.

Pronóstico extendido SMN

Las lluvias continuarían durante el resto de la jornada y también se extenderían al jueves y viernes por la mañana. Para el viernes, se esperan ráfagas del sur de hasta 60 km/h, con una máxima de 26°C, confirmando el descenso en comparación con el inicio de la semana.

Según el pronóstico, las condiciones comenzarían a mejorar hacia la tarde del viernes, y el fin de semana se presentaría agradable, con máximas que rondarían los 30°C.